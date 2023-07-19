Новое производственное здание появилось вблизи подмосковной деревни Горки

Здание, предназначенное для производства изделий из полимерных материалов, возвели вблизи деревни Горки в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минжилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию построенного объекта. Застройщиком является индивидуальный предприниматель, инвестиции в данный проект составили пятьдесят пять миллионов рублей.

Общая площадь двухэтажного объекта составила более тысячи четырехсот квадратных метров. Здание было построено за год. Помещение предназначено для сдачи в аренду под производство различных товаров из полимерных материалов. В настоящее время объект готовят к размещению резидента. В муниципалитете появится четырнадцать рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье второй год подряд сохраняет за собой третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата.