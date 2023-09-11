Новое производственное здание появится в подмосковной Электростали

Предприятие по изготовлению стальных сеток «Завод ЭЗС» планирует возвести новое производственное здание в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что проект поступил на сопровождение к персональному менеджеру Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Ведомство уже выдало разрешение на строительство объекта.

Новый цех предназначен для изготовления основной продукции предприятия — стальной сетки из пружинной стали, которая применяется в дорожной, строительной и металлургической отраслях промышленности.

Ожидается, что строительство нового корпуса позволит компании увеличить объем выпускаемых изделий, а его открытие позволит создать восемь дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит тридцать миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.