Новое производственное здание построили в подмосковном Домодедово

Подмосковная компания «Оникс» увеличила объемы производства промышленных водостоков для объектов промышленного и складского назначения. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что новый цех общей площадью более тысячи двухсот квадратных метров возвели в селе Растуново городского округа Домодедово. Здание оснащено необходимым оборудованием для сборки и механической обработки пластиковых комплектующих.

Ведомство уже выдало разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект составил почти пятьдесят миллионов рублей. Здесь создано двадцать новых рабочих мест.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.