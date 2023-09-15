Новое производственное здание построят в районе подмосковной деревни Сергеево
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Здание, в котором будут изготавливать двери, построят в районе деревни Сергеево в городском округе Чехов. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.
Отмечается, что всего на участке площадью один гектар планируется возвести три производственных объекта. В первую очередь строительства войдет здание № 1 — в нем запроектированы зоны изготовления дверей входной группы, межкомнатных дверей и раздвижных систем, а также складские зоны для краткосрочного хранения комплектующих материалов. Планируемый объем выпуска готовой продукции составит около двадцати тысяч квадратных метров в год.
При этом проект теперь сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, который окажет содействие на всех стадиях реализации объекта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили превысили пятьсот пятьдесят миллиардов рублей за полгода.