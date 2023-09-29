Новое производство бетона планируют запустить в Раменском

Подмосковная компания «Комплекс дорожных технологий» возведет в Раменском городском округе производственную площадку по изготовлению бетонных смесей. Об заявили в Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что новая площадка войдет в состав действующего завода компании. Производственный участок оснастят оборудованием для изготовления бетонных смесей, применяемых в строительстве и ремонте. Объем выпускаемой продукции составит до десяти тонн смесей в час.

На сегодняшний день компания «Комплекс дорожных технологий» производит и поставляет все марки товарного и высокопрочного бетона.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новые машины скорой помощи поступили в городские округа Подмосковья.