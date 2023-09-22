Новое производство газобетонных блоков планируют построить в подмосковной Рузе

Строительство нового производства по выпуску стройматериалов в рамках импортозамещающей программы стартовало в городском округе Рузский. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Известно, что завод «М-Блок» получил земельный участок в аренду по региональной программе «Земля за 1 рубль» в начале этого года. Инвестиции в строительство нового производства составляют порядка двадцати миллионов рублей.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала, что предприятие планируется запустить уже в следующем году. Будет создано около двадцать новых рабочих мест. Несмотря на санкции, российский строительный сектор продолжает расширяться, и регион поддерживает создание новых производств и заводов.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что работы уже в активной фазе: залили фундамент, обустроили пожарный водоем, смонтировали дренажный колодец, идет закладка стен и изготовление ферм для крыши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что правительство региона старается делать удобными сервисы для бизнеса.