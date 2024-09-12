Новое производство инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Компания «Диаконт», специализирующаяся на производстве изделий для больных сахарным диабетом, запустит производство инсулиновых помп и биосенсеров для детей для мониторирования уровня сахара в крови. Об этом заявили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и уже в ближайшее приступит к производству продукции. Примечательно, что запуск нового цеха является одним из этапов масштабного проекта по производству изделий для больных сахарным диабетом, инвестиции в реализацию которого оценивается в один миллиард рублей. Первую партию инсулиновых помп «Диаконт» планирует выпустить до конца этого года.
Генеральный директор компании «Диаконт» Петр Шишко рассказал, что на первом этапе компания сможет в год выпускать около десяти тысяч инсулиновых помп и не менее полутора миллионов расходных материалов — резервуаров для инсулина и катетеров.
Также компания планирует запустить производство дженериков: аналогов расходных материалов для инсулиновых помп ведущих европейских производителей. На сегодняшний день ведутся переговоры о поставках данной продукции в Сербию и Грецию.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность оказания поддержки предпринимательству и привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.