Новое производство кабельно-проводниковой продукции уже работает на полную мощность в Подмосковье

Компания «Кабельный завод «Азимут» реализовала инвестиционный проект по запуску производственной площадки в Дмитрове. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что объем инвестиций в реализацию проекта составил более восьмидесяти миллионов рублей. На сегодняшний день предприятие уже вышло на проектную мощность — шестьдесят тонн переработки меди в месяц. В перспективе планируется перевести на круглосуточный режим работы все производственные линии, что позволит увеличить объем перерабатываемой меди в два раза.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство Подмосковья делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.