Новое производство медицинских изделий появится в Одинцовском округе

Компания «Юнимед» запустит новое производство медизделий в Одинцовском городском округе благодаря льготному заему от Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что компания «Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала, применяемого в медицинских целях. ФРП Московской области готов поддержать этот импортозамещающий инвестпроект — компании одобрен льготный заем на сумму более 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год.

Заместитель председателя правительства — Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что инвестиции будут направлены на закупку, монтаж и запуск оборудования по производству шовных материалов. Мощность производства составит около 750 тысяч комплектов ежегодно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении инвестиций в Подмосковье.