Новое производство металлоконструкций построят в Краснознаменске

Около двухсот миллионов рублей планируют инвестировать в реализацию нового производства металлоконструкций для городской инфраструктуры в подмосковном Краснознаменске. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что приступить к строительству производственно-складского комплекса на участке, который был получен в аренду всего за 1 рубль в год, инвестор планирует уже в мае этого года. Запустить в эксплуатацию предприятие планируется в I квартале 2025 года.

Планируемый спектр выпускаемой продукции нацелен на замещение аналогов импортной продукции, в частности по направлению вело и городской инфраструктуры, в том числе по импортозамещению определенного рода металлопроката, профилей и фурнитуры.

На предприятии площадью три тысячи квадратных метров разместят два цеха, которые в свою очередь будут поделены на зоны. Так, в первом установят высокотехнологичное современное оборудование для заготовительных работ — гибочные станки, труборезы, фрезерные станки с числовым программным управлением. На территории второго цеха будет осуществляться сварка, сборка и подготовка к дальнейшей отгрузке. Все процессы будут максимально автоматизированы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.