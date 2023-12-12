Новое производство оборудования для систем вентиляции появится в Подмосковье

На территории индустриального парка «Демидов» в городском округе Балашиха планируется запустить производство оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что в проект, который предполагает две очереди строительства, компания «ЯЛКА» инвестирует порядка семидесяти миллионов рублей. Общая площадь здания первой очереди составит почти 1,5 тыс. кв. метров.

На сегодняшний день компанией уже получено необходимое разрешение на строительство. Данный объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года. На предприятии создадут 30 новых рабочих мест. Новое предприятие будет оснащено современной высокотехнологичной станочной базой и высокоточным оборудованием.

Ранее во время совещания губернатора Андрея Воробьева стало известно, что темпы роста промышленности в Подмосковье опережают среднероссийский показатель.