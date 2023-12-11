Темпы роста промышленности в Подмосковье опережают среднероссийский показатель

В Подмосковье продолжается активный рост промышленности. Тему обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов. О развитии производства рассказала зампред Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что сейчас в регионе действует 1,3 тыс. крупных компаний, где работает порядка 500 тыс. сотрудников. Кроме того, насчитывается 430 компаний малого и среднего бизнеса, здесь занято более 2 млн. человек. Важная особенность Подмосковья — экономика очень диверсифицирована. Это помогает привлекать инвесторов, но требует качественной работы с ними.

«Хотелось бы отметить наш объем промпроизводства. За 10 месяцев это уже 4,4 триллиона рублей, и мы растем хорошим темпом. 113% в целом по промышленности, и 115% по обрабатывающей. Это темпы роста выше, чем средние по стране, и мы, конечно, еще с высокой базы растем, поэтому это очень неплохая динамика», — подчеркнула зампред.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам года должен составить около 1,5 триллиона рублей, на это указывает тенденция. Только за девять месяцев года инвестиции составили 0,9 триллиона В прошлом году за тот же период было инвестировано 0,7 триллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.