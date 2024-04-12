Новое производство планируют достроить на два года раньше в подмосковном Подольске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства здания будущего кабельного завода в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках программы импортозамещения возводят новое производственное здание, где будут изготавливать интернет-кабель. В настоящее время строительная готовность объекта площадью более двадцати девяти тысяч квадратных метров превышает уже пятьдесят процентов.

Ведутся работы по устройству кровли, полов, монтаж внутренних инженерных сетей. Для обслуживания будущего предприятия уже построили отдельную котельную. Примечательно, что завершить строительство рассчитывают уже летом этого года.

Ожидается, что благодаря строительству нового здания вырастут объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции, а штат сотрудников увеличится на триста пятьдесят человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.