Новое производство планируют запустить в подмосковном Домодедово

Компания «Смарт Техно Сервис» планирует инвестировать в реализацию своего импортозамещающего проекта порядка восьмидесяти пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном Министерстве имущественных отношений.

Отмечается, что на производстве, которое планируют запустить во втором квартале 2026 года, будут созданы 50 новых рабочих мест для жителей городского округа. А создание и запуск нового производства позволит заменить продукцию ушедших с российского рынка производителей.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что на площади 1,3 гектара, переданных в аренду по льготной ставке, компания «Смарт Техно Сервис» построит производственно-складской комплекс площадью 4 тысячи квадратных метров с современным автоматическим оборудованием. Металлические конструкции являются одним из строительных материалов, который широко используются как для объектов гражданского, так и промышленного строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.