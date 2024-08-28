Новое производство строительных материалов запустят в Богородском округе

Центр содействия строительства Московской области помог компании по производству стройматериалов получить разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса в Богородском городском округе. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Ожидается, что инвестор за два года возведет здание площадью чуть более семи тысяч квадратных метров, где разместится цех по производству облицовочной плитки из гранита и мрамора. Здесь установят станки для обработки натурального камня, канатный распиловочный станок, автоматизированную линию по обработке натурального камня, а также пяти осевые станки с интерполированными осями и числовым программным управлением.

Запуск нового производства в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. А его открытие позволит создать на территории муниципалитета еще шестнадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что двадцать четыре спортивных объекта введут в эксплуатацию в этом году в Подмосковье.