Новое производство уличного спортивного оборудования открыли в Подмосковье

Новое производство оборудования для воркаута и паркура появилось в индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске. На площадке в 2,5 тысячи квадратных метров установлена современная производственная линия, оснащенная высокотехнологичным оборудованием.

Компания планирует выпускать площадки для воркаута, паркура и панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки. Первая очередь проекта в апреле выйдет на полную мощность, обеспечив занятость 30 местным жителям. Примечательно, что компания поставляет оборудование по всей России и в 65 стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковном Селятино стартовало строительство нового транспортно-логистического хаба.