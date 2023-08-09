Новое складское здание планируют построить в Городском округе Пушкинский

Компания «Спецкабель» увеличит площади хранения готовой продукции, благодаря строительству нового склада в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Ожидается, что объект войдет в состав завода компании, а в реализацию данного проекта будет инвестировано порядка ста двадцати миллионов рублей.

Склад площадью более трех тысяч квадратных метров оборудуют стеллажной системой для хранения готовых изделий из широкой номенклатуры предприятия, насчитывающей более шести тысяч различных наименований. Для персонала также запроектирована административная часть. Здесь будет создано двадцать четыре новых рабочих места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых помещениях.