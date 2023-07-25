Новое складское здание ввели в эксплуатацию в подмосковных Люберцах

Здание склада металлургического холдинга «АРГО» достроили и ввели в эксплуатацию в деревне Торбеево городского округа Люберцы.

Отмечается, что Минжилполитики Подмосковья уже выдало соответствующее разрешение. Размер инвестиций, которые холдинг «АРГО» вложил в данный проект, составил порядка тридцати миллионов рублей.

В здании площадью более одной тысячи квадратных метров будут хранить различные штампованные детали и профили. В помещении проведены необходимые инженерные коммуникации и установлен подъемный кран для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Создано семь рабочих мест.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что доходы региона по итогам первого полугодия выросли на 14 процентов.