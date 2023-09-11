Новое универсальное индустриальное здание построят на территории «PNK парка Пушкино 2»

Девелопер проекта PNK group планирует возвести универсальное индустриальное здание для логистической компании «Светлана и Ко» на территории «PNK парка Пушкино 2» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики.

Отмечается, что в реализацию данного проекта планируется инвестировать более шестисот миллионов рублей. Здание площадью около десяти тысяч квадратных метров будет построено в формате built-to-suit. Внутри помещения предусмотрены зоны стеллажного хранения и отдельное офисное помещение.

Реализация проекта создаст около 120 рабочих мест в городе Пушкино. Разрешение на строительство было выдано в августе, поэтому PNK group уже приступило к строительству, сдача в эксплуатацию запланирована на 2 квартал 2024 года.

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