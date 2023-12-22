Новые экспортные санкции Японии против РФ вступили в силу

Объявленные ранее Минфином Японии в отношении 57 российских компаний ограничительные меры вступили в силу с полуночи пятницы, 22 декабря. Для пополнивших японский санкционный список организаций будет введен запрет на экспорт, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рестрикции соседнего с РФ государства затронут сферу драгоценных камней — Япония введет прекращает импорт непромышленных российских алмазов из России. Также под японскими санкциями отныне крупнейшее на Среднем Урале авиастроительное и авиаремонтное предприятие Уральский завод гражданской авиации (УзГА).

«В списке также холдинг «Информатест», Брянский автомобильный и Казанский пороховой заводы, ЦНИИ «Буревестник», Хабаровский судостроительный завод, 150-й и 810-й авиационные ремонтные заводы, Машиностроительная компания «Витязь», Казанский оптико-механический завод, ЦНИИИ Химии и механики, компания «ЭНИКС», - сообщает новостное агентство.

Ранее сообщалось, что завод в Башкирии, который попал в список санкций Украины, начнет производство БПЛА.