Новые гостевые дома возводят на территории рыболовного парка-отеля «Ихтиолог» в Лотошино

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство еще одного здания на территории рыболовного парка-отеля «Ихтиолог» в городском округе Лотошино.

Отмечается, что общая площадь нового здания составляет чуть более восьмиста квадратных метров. Современный дом с панорамными окнами появится на берегу водоема, он будет выполнен из экологически безопасных материалов и оборудован всем необходимым для комфортного проживания.

Инвестиции в проект составят порядка тридцати миллионов рублей. Строительство нового дома позволит создать в парк-отеле пять новых рабочих мест.

Сегодня в рамках совещания с правительством региона и главами муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».