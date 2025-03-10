Новые особые экономические зоны появятся в трех регионах РФ, включая Подмосковье

В России создадут три новые особые экономические зоны (ОЭЗ). Об этом говорится на официальном сайте правительства страны. Новые зоны появятся в Московской, Вологодской и Новосибирской областях.

Основная цель создания этих ОЭЗ — поддержка и развитие обрабатывающей промышленности, высоких технологий, туризма и логистической инфраструктуры. Резиденты новых экономических зон смогут воспользоваться разнообразными льготами, среди которых налоговые преференции, таможенные послабления и сокращение арендной платы.

Первая из ОЭЗ — «Вологодская», появится в окрестностях Вологды и будет включать шесть компаний, работающих в таких сферах, как производство мебели, подшипников, амальгамных ламп, а также металлургия и создание домокомплектов. Ожидается, что общий объем инвестиций превысит 8,7 млрд руб. Также в регионе появятся 788 рабочих мест.

Вторая ОЭЗ будет расположена в двух районах неподалеку от Новосибирска. В нее планируется инвестировать более 9,2 млрд руб. Здесь ожидается появление около 700 новых рабочих мест. В этой зоне будут работать пять компаний, занимающихся производством лекарств, автономных систем для пожаротушения и разработкой технологий дезинфекции медицинских приборов.

Третья особая экономическая зона — «Большой Серпухов», начнет свою работу на юге Подмосковья. В рамках этой зоны планируется реализация семи инвестиционных проектов с общей суммой вложений свыше 5 млрд руб. Это позволит более 900 гражданам устроиться получить рабочие места.

В подмосковной ОЭЗ будут сосредоточены производства лекарственных средств и автономных устройств для пожаротушения, разработка технологий дезинфекции и создание отечественного оборудования для исследований в области ДНК.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) представляет собой специально отведенную территорию, обладающую специальным правовым статусом и предлагающую льготные условия для ведения бизнеса с целью повышения инвестиционной привлекательности и развития ключевых отраслей экономики.

Ранее сообщалось, что свободные деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократились до минимума с 2019 года.