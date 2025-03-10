РБК: свободные деньги в ФНБ сократились до минимума с 2019 года

Значительное сокращение ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) наблюдается в России. Согласно последним данным, опубликованным Министерством финансов РФ, в феврале 2025 года ликвидные активы ФНБ уменьшились до 3,394 трлн руб.

В январе 2025 года этот показатель составлял 3,75 трлн руб., что свидетельствует о сокращении почти на 356 млрд руб. всего за месяц.

Несмотря на снижение ликвидной части, общий объем ФНБ на начало 2025 года достиг 11,88 трлн руб., что соответствует примерно 5,5% кредитного продукта страны и эквивалентно $135,47 млрд.

Согласно данным Минфина РФ, часть средств ФНБ размещена на отдельных счетах в Банке России, включая 164,286 млрд юаней, 174,6 тонны золота и 1,25 млрд руб. Диверсификация активов позволяет снизить риски, связанные с волатильностью на финансовых рынках и колебаниями валютных курсов.

В 2025 году совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составил 11,260 млрд руб. (примерно $113,3 млн).

Стоит отметить, что ликвидная часть ФНБ сократилась в 2024 году почти на четверть. На 1 января 2024 года ликвидные активы фонда составляли 5,01 трлн руб.

Как пишет РБК, часть средств фонда размещена в различных активах, включая акции в российских компаниях «Сбербанк» — 3,5 трлн руб., РЖД — 722 млрд руб., ВТБ — 214 млрд руб., «Аэрофлот» — 172 млрд руб. и Газпромбанк — 165 млрд руб.

Также средства вложены в облигации российских эмитентов, включая «Росавтодор» — 527 млрд руб., «Ростех» — 358 млрд руб., «НЛК-Финанс» — 277 млрд руб., ГТЛК — 175 млрд руб.

В дополнение к этому еще 1 трлн руб. из фонда размещен на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ.

По словам главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, существуют некоторые особенности, способные оказать негативное влияние на российскую экономику. Они связаны с котировками нефти.

Во-первых, замедление экономической активности, обусловленное различными факторами — от инфляции до изменения потребительских настроений, — может привести к снижению спроса на нефть. Это, в свою очередь, окажет давление на цены на сырье.

Во-вторых, политика ОПЕК и связанные с ней политические игры могут существенно повлиять на ценовую динамику. Решения картеля по ограничению или увеличению объемов добычи нефти могут вызвать резкие колебания цен, уточнила эксперт.

Наконец, дополнительные риски добавляют действующие санкции в отношении РФ и снижение стоимости российской нефти.

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