Новые пошлины США на импорт могут затронуть российские товары

Новые тарифы на импортные товары, которые поставляются в Соединенные Штаты, могут коснуться и российской продукции, такое допущение сделала The Wall Street Journal.

Издание сослалось на информацию, полученную в Белом доме. По ней администрация Трампа вводит зеркальные пошлины на товары из других стран. Повышение пошлин может быть отложено на некоторое время, в то же время власти США сосредоточатся на применении тарифов к продукции из ряда стран. К ним будут отнесены те государства, с которыми имеется явно выраженный торговый дисбаланс. В этот список попадают Канада, Евросоюз, Япония, Китай, Южная Корея, Россия и другие страны.

По мнению источника данных, повышение тарифов коснется порядка 15% числа всех торговых партнеров Америки. Те страны, в торговле с которыми наблюдается ярко выраженный дисбаланс, получат более высокие пошлины на ввоз продукции в США. Они могут достигать 25% стоимости. У других государств пошлины также могут вырасти, но не так заметно. Ожидается, что тарифы могут быть подняты уже 2 апреля.

Ранее сообщалось, что американцы оценили изменения, которые произошли с приходом к власти Трампа. Подавляющее их число отметило, что перемены стали ощутимыми и по большей части положительными. Так, в некоторых штатах снизился уровень инфляции.