Новые правила ЦБ по ПДН лишили миллион россиян кредиток

По итогам месяца объем выдачи кредиток опустился ниже отметки в 130 млрд руб., достигнув минимального значения с апреля 2022 года. За месяц показатель снизился на 5%, а за последние три месяца совокупное падение составило 25%.

Еще более значительным выглядит сокращение количества выданных кредитных договоров. Количество выданных карт за месяц и квартал рухнуло на 9% и 12% соответственно, опустившись до уровня в 1,23 млн штук.

При этом общий объем выдачи розничных кредитов, включая потребительские и ипотечные, сократился незначительно — всего на 3%. Такая динамика противоречит традиционной для конца года тенденции роста спроса на заемные средства.

Эксперты напрямую связывают такое резкое замедление с ужесточением регулирования со стороны Банка России. В четвертом квартале вступили в силу новые ограничительные нормативы для нецелевых потребительских кредитов.

Теперь доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% в портфеле каждого банка не должна превышать 10%. Выдача кредитов, в том числе в форме кредитных карт, гражданам с ПДН выше 80% полностью запрещена.

Эти меры были приняты на фоне ухудшения качества кредитных портфелей финансовых организаций, что и вынудило их ужесточить собственную политику одобрения заявок.

Прогнозы самих кредитных организаций на декабрь не свидетельствуют о скором возврате к положительной динамике. Ситуацию усугубляет рекордно высокий уровень отказов по заявкам. По последним данным, более 80% граждан, обращающихся за кредитом, получают отрицательное решение.

В октябре 2025 года доля отказов впервые в истории достигла 82%. Наиболее сложная ситуация сложилась в ряде сибирских регионов, включая Кемеровскую, Новосибирскую и Омскую области, где получить одобрение на новый кредит стало сложно.

Ранее стало известно, что в ноябре зафиксировали резкий всплеск активности россиян, решивших ограничить свою кредитную нагрузку.