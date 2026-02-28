Новые правила выделения долей по маткапиталу упростили жизнь семьям с ипотекой

Многие семьи используют материнский капитал для покупки или улучшения жилья, но потом сталкиваются с вопросом: как правильно выделить доли детям и супругу, чтобы не нарушить закон и не потерять деньги.

В интервью REGIONS юрист Илья Русяев объяснил, что, по закону жилье, купленное или построенное с помощью маткапитала, обязательно оформляется в общую собственность всех членов семьи — родителей и детей, включая тех, кто родился от предыдущих браков матери. Новый муж или бабушки с дедушками доли не получают.

Эксперт отметил, что размер долей закон не фиксирует строго: родители сами решают, но минимальный порог — пропорционально той части стоимости жилья, которую покрыл маткапитал.

Например, если сертификат оплатил 10% от цены квартиры, то именно эти 10% делят поровну на всех членов семьи. Доли можно сделать равными или увеличить детские — уменьшать ниже минимума нельзя, это нарушение прав детей.

«Допустим, квартира стоит ₽8 млн, маткапитал составил ₽900 тыс. Это примерно 11% стоимости жилья. На семью из четырех человек каждому приходится около 2,8%, то есть примерно 1/36 квартиры. Остальная часть остается за родителями», — отметил Русяев.

С июля 2025 года правила стали проще для ипотечных квартир. Раньше выделять доли можно было только после полного погашения кредита и снятия обременения, а теперь согласие банка не требуется. Семья может оформить жилье сразу в общую долевую собственность с детьми, даже если ипотека еще не закрыта. Это большое облегчение — не нужно ждать годы и бегать за разрешениями.

Если вовремя не выделить доли, могу возникнуть проблемы. По словам юриста, Пенсионный фонд может потребовать вернуть средства маткапитала, а сделку с квартирой признают недействительной через суд. Покупатели или наследники потом оспаривают права, и семья рискует потерять жилье или ввязаться в долгие разбирательства.

Чтобы все сделать правильно, специалист призывает составлять соглашение о выделении долей. Если выделяют только детские доли без изменения долей супругов — нотариус не нужен, достаточно простой письменной формы. Потом документы подают в Росреестр для регистрации. Если меняют доли супругов — заверяют у нотариуса.

Главное — не тянуть и сделать все в установленные сроки: обычно в течение шести месяцев после снятия обременения или перевода средств. Лучше проконсультироваться с юристом или в МФЦ, чтобы избежать ошибок.

