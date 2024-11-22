Новые санкции США назвали «черным лебедем» для рубля

Очередной пакет антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов может заметно повлиять на экспорт РФ, и это ухудшит ситуацию для рубля. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал инвестиционный банкир Евгений Коган.

Финансист указал, что последний американский пакет рестрикций может сыграть роль «черного лебедя» для российского рубля. Он в состоянии заметно ухудшить ситуацию, поскольку накладывается на все введенные ранее ограничения в отношении экономики России. Под удар попадает «Газмпромбанк», через который проводятся все платежи за поставки газа из РФ.

«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — указал эксперт.

Он добавил, что и без этого пакета санкций курс рубля вышел к концу года на свой годовой минимум, и может даже показать свое исторически низкое значение.

Ранее аналитик Финченко высказался насчет возможного курса рубля в следующем году. По его мнению, он не просядет до критического уровня несмотря на все санкции.