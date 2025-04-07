Новые таможенные пошлины Трампа назвали полезными для России

Те ввозные пошлины, которые ввела администрация Трампа, помогут перенаправить торговые потоки во всем мире. Это пойдет на пользу РФ. Так считает экономист Василий Колташов, его точку зрения привела «Национальная служба новостей».

Эксперт объяснил, что в США сейчас пытаются выправить дисбаланс в торговле. Соединенным Штатам нечего предложить другим странам, по этой причине торговый баланс сложился не в пользу США. Эта страна заметно больше покупает, чем продает. Высокие таможенные тарифы стали следствием такого расклада.

«Огромное количество товаров эти страны покупают друг у друга, у США просто нет этих товаров, и они не могут предложить их по конкурентным ценам», — указал Колташов.

Он добавил, что для развития производств в Америке потребуется слишком много времени. Тем более, что американские власти на протяжении последних 50 лет проводили разрушительную политику, в стране нет достаточного количества квалифицированной и обученной рабочей силы. За счет этого на протяжении года в США резко упадет потребление. Международная торговля станет выстраиваться не вокруг Америки, ее точками притяжения станут другие страны. Также сильно пострадает ЕС. Это, по мнению Колташова, пойдет на пользу России.

Ранее Дональд Трамп обратился к Федеральной резервной системе США и предложил снижать ставки по кредитам. По его мнению, в стране отсутствует инфляция, и ФРС стоит как можно быстрее отреагировать на это.