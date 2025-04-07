Трамп призвал ФРС к снижению ставки в условиях отсутствия инфляции

В социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение об отсутствии инфляции в стране и вновь обратился к Федеральной резервной системе США (ФРС) с призывом уменьшить процентные ставки.

Он подчеркнул, что наблюдается тенденция к снижению стоимости нефти, а также снижение процентных ставок. По мнению Трампа, ФРС проявляет излишнюю медлительность и должна оперативно снизить ставки.

Президент также отметил снижение цен на продовольственные товары и отсутствие инфляции, подчеркнув, что США, которые долгое время подвергались эксплуатации, получают значительные финансовые поступления в размере миллиардов долларов еженедельно за счет действующих пошлин, взимаемых со стран-эксплуататоров.

Ранее Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины.