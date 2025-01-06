Новые власти Сирии пообещали повысить зарплаты госслужащих на 400%

Так, одной из первых мер в этом направлении станет повышение зарплат сотрудников государственного сектора на 400%. Такое заявление в интервью агентству Reuters сделал министр финансов Сирии Мохаммед Абазид.

По его словам, меры по решению экономической ситуации в стране будут приняты с февраля, а зарплата госслужащих за январь будет выплачена на этой неделе.

При президенте Башара Асада сотрудники госсектора получали $25 в месяц. По словам Абазида, эти люди, как и представители других сфер, жили за чертой бедности.

Ранее сообщалось о том, что новые власти Сирии решили сохранить соглашение о военных базах с Россией.