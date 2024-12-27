Новые власти Сирии решили сохранить соглашение о военных базах с Россией

Военные базы в провинциях Латакия и Тартус остаются в распоряжении в России и в ближайшее время соглашение о пользовании будет действовать. Об этом сообщает источник ТАСС, осведомленный о диалоге по части сохранения российских военных объектов в Сирии.

Российская и сирийская стороны, по словам собеседника информагентства, ведут переговоры о сохранении соглашений по военным базам. Разрыв был возможен из-за военных действий и смены власти в арабской стране. Однако, по словам источника, Сирия, несмотря на смену управленцев, не будет расторгать договоренность. Напротив, Дамаск и Москва якобы обсуждают действие баз в Латакии и Тартусе, а также численность российского контингента.

«Россия стремится сохранить юридический статус своих баз. Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия. До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — сказал источник.

Россия начала переговоры о сохранении военных баз с новыми властями Сирии еще 9 декабря, напоминает ТАСС. Российской стороне гарантировали безопасность объектов.

Ранее сообщалось, что в Сирии дали старт операции по зачистке Тартуса от противников новых властей.