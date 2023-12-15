Новые возможности Умного Дома с Алисой анонсировала подмосковная компания

Резидент подмосковной особой экономической зоны «Ступино», компания «Декаст», анонсировала возможность поддержки устройств умных счетчиков воды «Декаст» в Умном Доме с виртуальным ассистентом Алисой. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что новые технологические решения компании «Декаст» в части программного обеспечения умных счетчиков воды собственного производства позволяют интегрировать приборы учета.

Так, теперь благодаря новой функции пользователи могут отслеживать свое потребление воды прямо из приложения Умный Дом с Алисой или с помощью голосовых команд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что правительство Подмосковья делает все, чтобы региональный бизнес чувствовал себя под опекой.