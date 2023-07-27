Новые закупки на капремонт и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье
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Новые закупки на поставку медицинского оборудования, капремонт и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье за неделю.
Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего было опубликовано одиннадцать закупок.
Так, в селе Каринское Одинцовского округа планируют построить блочно-модульные очистные сооружения.
Кроме того, запланирована реконструкция проезда в деревню Жуковка, а также благоустройство Дубровицкого леса в Подольске и прогулочного маршрута в Сергиевом Посаде.
В Черноголовке и Протвино ищут поставщика услуг для питания школьников, а в Красногорске — поставщика передвижных рентген-аппаратов в областную детскую больницу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Подмосковье.