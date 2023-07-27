Новые закупки на капремонт и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на поставку медицинского оборудования, капремонт и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье за неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего было опубликовано одиннадцать закупок.

Так, в селе Каринское Одинцовского округа планируют построить блочно-модульные очистные сооружения.

Кроме того, запланирована реконструкция проезда в деревню Жуковка, а также благоустройство Дубровицкого леса в Подольске и прогулочного маршрута в Сергиевом Посаде.

В Черноголовке и Протвино ищут поставщика услуг для питания школьников, а в Красногорске — поставщика передвижных рентген-аппаратов в областную детскую больницу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Подмосковье.