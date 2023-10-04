Новые закупки на капремонт школ и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на капитальный ремонт образовательных учреждений и благоустройство опубликовали в Подмосковье за неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего с 25 по 29 сентября было опубликовано двадцать закупок.

Так, в ряде образовательных учреждений в Долгопрудном, Ногинске, Орехово-Зуево, Подольске и Химках запланирован капремонт.

В Протвино намерены начать благоустройство леса, а в Лотошино — провести второй этап работ по благоустройству набережной водоема «Красный ручей».

Кроме того, в Балашихе ищут поставщика пяти автогидроподъемников, а в Одинцово объявлена закупка на строительство здания новой поликлиники на пятьсот посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в городские округа региона поступили новые машины скорой помощи.