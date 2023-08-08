Новые закупки на поставку медоборудования и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на благоустройство территорий, капитальный ремонт и поставку медицинского оборудования опубликовали в Подмосковье за неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего с 31 июля по 4 августа было опубликовано восемь закупок.

Так, для нужд учреждений здравоохранения региона ищут поставщика коммутационного оборудования, а для ГБУ «Мосавтодора» — поставщика малотоннажных грузовиков и дизельного топлива.

В Чехове в скором времени намерены приступить к благоустройству Губернского леса, а в Волоколамске планируют привести в порядок территорию от Парковой до Школьной улиц с выходом к плотине. В Дзержинском будут благоустраивать сквер имени Громцева и сквер создателям ракетного щита России.

Кроме того, в Кашире запланирован капремонт плотины пруда на реке Сухая Любинка, а в Серпухове — капитальный ремонт внутриквартальных проездов для подъезда к поликлинике.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочей поездкой во Фрязино. Глава региона рассказал, что в августе там откроется благоустроенный лесопарк.