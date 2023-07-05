Новые закупки на поставку питания в школы и капремонт опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на поставку медицинского оборудования, а также на организацию питания для общеобразовательных учреждений и капремонт опубликовали в Подмосковье за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего было опубликовано двадцать закупок.

Так, для нужд Московской областной детской больницы в Красногорске ищут поставщика систем рентгенографии и рентгеноскопии. Также региональный Минздрав объявил закупки на поставку хирургического оборудования, аппаратов ультразвукового сканирования и компьютерной техники.

В четырех муниципалитетах — Коломне, Пущино, Серпухове и Раменском — ищут поставщика услуг по организации питания для школ. В Долгопрудном опубликована закупка на реконструкцию здания тринадцатой гимназии со строительством пристройки на 300 мест.

В корпусе лицея в Электрогорске и в школе № 9 в Кашире планируют провести капитальный ремонт, а на территории психоневрологического дома-интерната в Шатуре намерены снести здания. В Подольске собираются благоустроить пешеходную зону, а в Коломне — зону отдыха на берегу реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.