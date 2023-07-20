Новые закупки на поставку системы МРТ и коммунальной техники опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на поставку медицинского оборудования и коммунальной техники, а также на благоустройство опубликовали в Подмосковье за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего было опубликовано тринадцать закупок.

Так, в Красногорске запланирована поставка системы магнитно-резонансной томографии (МРТ), а для нужд образовательных учреждений городского округа Пушкинский ищут поставщика оборудования, чтобы обновить материально-техническую базу. Для школ Воскресенска, Власихи и Клина ищут поставщика услуг питания для учащихся,

Кроме того, в центре Клина планируют благоустроить пешеходную зону. В Волоколамске намерены отремонтировать спортивно-оздоровительный центр «Гвардия», а в Орехово-Зуево — центр «Семья и дом».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что почти четверть валового регионального продукта в Подмосковье приходится на малый бизнес.