Новые закупки на реконструкцию зданий и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье
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Новые закупки на благоустройство территорий и реконструкцию зданий опубликовали в Подмосковье за неделю.
Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего с 4 по 8 сентября было опубликовано шесть закупок.
Так, в селе Мелихово планируется провести реконструкцию музея-заповедника А. П. Чехова, а в Истре намерены реконструировать водозаборный узел в Павловской Слободе.
В Звенигороде планируют благоустроить лесопарковую зону. Работы начнутся после определения подрядчика.
Также объявлены два аукциона на оказание услуг по организации интеллектуального мониторинга соблюдения этических норм и деонтологии в медучреждениях региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие три года в Подмосковье капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.