Новые закупки на реконструкцию зданий и благоустройство территорий опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на благоустройство территорий и реконструкцию зданий опубликовали в Подмосковье за неделю.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего с 4 по 8 сентября было опубликовано шесть закупок.

Так, в селе Мелихово планируется провести реконструкцию музея-заповедника А. П. Чехова, а в Истре намерены реконструировать водозаборный узел в Павловской Слободе.

В Звенигороде планируют благоустроить лесопарковую зону. Работы начнутся после определения подрядчика.

Также объявлены два аукциона на оказание услуг по организации интеллектуального мониторинга соблюдения этических норм и деонтологии в медучреждениях региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие три года в Подмосковье капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.