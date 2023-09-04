Новые закупки на замену лифтового оборудования и реконструкцию опубликовали в Подмосковье

Новые закупки на замену лифтового оборудования в учреждениях здравоохранения, а также строительство и реконструкцию опубликовали в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике, всего за минувшую неделю было опубликовано семь закупок.

Так, в Одинцово планируют начать строительство поликлиники на пятьсот посещений в смену. К возведению здания приступят после определения подрядчика.

Кроме того, в поселке Михнево под Ступино будут строить подстанцию скорой медицинской помощи на пять бригад в смену, а в подмосковной деревне Ясенки намерены реконструировать здание Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области в два раза увеличили выпуск компьютеров и оптики.