Новый арматурный цех и сервис для ремонта грузовых машин планируют построить в Подольске

Отмечается, что теперь проект находится на сопровождении у персонального менеджера Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Он будет оказывать застройщику содействие на всех стадиях реализации, а также подготовит подробную дорожную карту.

Ожидается, что площадь застройки составит 0,6 га. Здания вошли в первый этап возведения комплекса для производства железно-бетонных изделий.

Ранее в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов стало известно, что условия работы для бизнеса в парках Подмосковья могут упростить.