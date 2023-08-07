Новый арматурный цех и сервис для ремонта грузовых машин планируют построить в Подольске
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
«Подольская строительная лаборатория» возведет новый производственный комплекс на территории городского округа Подольск, передает пресс-служба регионального Минжилполитики.
Отмечается, что теперь проект находится на сопровождении у персонального менеджера Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области. Он будет оказывать застройщику содействие на всех стадиях реализации, а также подготовит подробную дорожную карту.
Ожидается, что площадь застройки составит 0,6 га. Здания вошли в первый этап возведения комплекса для производства железно-бетонных изделий.
Ранее в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами муниципалитетов стало известно, что условия работы для бизнеса в парках Подмосковья могут упростить.