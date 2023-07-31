Размещение бизнеса в парках упростят в Подмосковье

Условия работы в парках Подмосковья для бизнеса могут упростить. Возможные перемены обсуждались на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов.

Заместитель председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева предложила перевести все сервисы для бизнеса в парках в электронный вид, а также ввести единый стандарт по наполненности парков такими объектами в зависимости от территории и трафика.

Условия размещения для бизнеса могут зависеть, в том числе, от сроков окупаемости. Для небольших объектов, как фудтраки и тележки, можно предусмотреть размещение без торгов, на срок до года. Как напомнила Екатерина Зиновьева, такую услугу уже предоставляет областной Минсельхозпрод. Для аттракционов и других объектов с периодом окупаемости до четырех лет, предлагается проводить торги с размещением на срок до пяти лет. Для дорогостоящих объектов нужно предложить размещение до десяти лет.

«Все точки, куда можно встать в парке, будут нанесены на карту на Инвестпортале. Закончить планируем до 15 августа и с 1 сентября запустить электронную услугу», — добавила Екатерина Зиновьева.

Предпринимателям останется выбрать подходящую точку или предложить свою, если ее на карте нет. При этом предприниматели смогут воспользоваться уже действующими мерами поддержки.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в регионе.