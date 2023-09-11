Новый автосервис планируют построить в подмосковном Дмитрове

Отмечается, что общая площадь объекта составит чуть менее полутора тысяч квадратных метров. В здании будут производить ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Ожидается, что общий объем инвестиции в данный проект составит двенадцать миллионов рублей, будет создано 55 рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инвестиции в основной капитал региона составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.