Новый банный комплекс появится на территории Подмосковья

На территории отеля «Дилижанс» в подмосковном Клину планируют возвести здание банного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

В ближайшее время индивидуальный предприниматель планирует получить разрешение на строительство. После чего он хочет выкупить участок земли рядом с действующем отелем для того, чтобы провести комплексное благоустройство.

Застройщик в здании банного комплекса разместит две парилки, комнату общего пользования, бассейн и детскую горку. А также на территории объекта планируется проводить «банные дни» для пенсионеров, которые смогут в определённое время получить льготы по соответствующему удостоверению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной 2024 года.