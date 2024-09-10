Новый бизнес-центр достроили в микрорайоне Подрезково в Химках

Бизнес-центр, построенный в микрорайоне Подрезково, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующий документ выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Напоминаем, что данный проект был реализован застройщиком при поддержке специалистов Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Новый трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в регионе.

Одним из ключевых факторов выбора местоположения бизнес-центра является его отличная транспортная доступность. В непосредственной близости находятся жилые массивы, остановки общественного транспорта и железнодорожная платформа, что делает объект привлекательным как для арендаторов, так и для покупателей коммерческой недвижимости.

Офисное пространство на первом этаже выполнено в свободной планировке, что предоставляет будущим арендаторам возможность адаптировать помещения под свои нужды. Офисы на втором и третьем этажах реализованы в концепции «опен-спейс». Ожидается, что в новом бизнес-центре найдут работу порядка 200 человек.

Ранее губернатор Андрей воробьев лично приехал в подмосковное Раменское к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА.