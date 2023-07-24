Новый дилерский центр открыли в подмосковном Серпухове

Здание дилерского центра компании GEELY достроили и ввели в эксплуатацию в Серпухове. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступил ООО «ЭТМИА», который инвестировал в проект порядка семидесяти миллионов рублей. Площадь здания превышает тысяча триста квадратных метров, которая разделена на шоу-рум, офисный блок и сервисную зону.

Все помещения оборудованы необходимым для осуществления продажи и ремонта автомобилей в соответствии со стандартами компании GEELY. Новый дилерский центр является частью автомобильного кластера в Серпухове. В будущем здесь же планируется построить здания кузовного и покрасочного цеха. Создано двадцать шесть рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.