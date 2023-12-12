Новый год и снижение производства: озвучены причины роста цен на яйца

По его словам, несколько лет назад уже была схожая ситуация по росту стоимости яиц. Так, в 2019 году СМИ писали о том, что яйца стали самым быстро дорожающим продуктом.

«Тогда в том числе мы разбирались, правильно ли продавать яйца не десятками, а в меньшем количестве в упаковке. Это было задолго до тотальных санкций, поэтому не поддержу точку зрения о том, что именно санкционные ограничения не позволяют нам получать яйца в том же объеме», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кирьянов рассказал, что в стране сейчас, безусловно, есть проблемы с несушками, и это трудности импортозамещения, в том числе иностранных кормов.

Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова назвала и другие причины роста цен на яйца, среди которых, прежде всего, сезонный фактор.

«К Новому году данный вид продукции зачастую дорожает. Большую часть новогодних праздников граждане будут проводить дома, а именно яйца и блюда из них — самые доступные и простые в приготовлении. Сейчас россияне запасаются продуктом, который будут потреблять, начиная с конца декабря. Это также стимулирует «праздничный» спрос», — отметила эксперт.

Еще одна проблема, по ее словам, это существенное сокращение производства яиц.

«За последние 10 лет в стране закрылось около 60 яичных фабрик, еще около 10 было перепрофилировано. Общее снижение производства составило около 10%. Производство подорожало, дороже стали большинство составляющих, влияющих на конечную цену — от стоимости инкубационного яйца и кормовых добавок до тарифов на коммунальные платежи и транспортные услуги для доставки готовой продукции», — добавила экономист.

Артем Кирьянов уточнил, что проблема может быть также несколько глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Речь идет о взаимодействии птицефабрик и торговых сетей, которое не всегда складывается успешно. Однако это не повод для жесткого государственного регулирования, при котором торговые сети могут просто уйти в сторону от решения проблем. От этого не выиграют ни люди, ни производители продукта. Необходима поддержка птицефабрик со стороны государства, системное развитие птицеводства на основе предложений и анализа из регионов», — пояснил собеседник.

Именно это, по его словам, обеспечит стабильность и предсказуемость рынка, качественную продукцию в необходимом объеме, и при этом возможность «мягкого регулирования» со стороны государства при необходимости.

Ранее ритейлеры согласились ограничить наценки на яйца.