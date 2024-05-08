Новый грузовой терминально-логистический центр построят в подмосковной ОЭЗ «Максимиха»

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступает компания «Контейнерный терминал Усады», которая планирует к апрелю 2027 года реализовать проект в два этапа. В рамках первого комплекса работ строители приступят к обустройству грузовой железнодорожной части центра площадью более трех тысяч квадратных метров.

Так, с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн тонн в год, а в городском округе будет создано более трехсот новых рабочих мест. Проектируемый ТЛЦ будет предназначен не только для приема и обработки контейнерных и комбинированных составов, но и для их технического обслуживания и ремонта, в том числе погрузо-разгрузочного оборудования.

Проект находится на сопровождении Центра Содействия Строительству, за ним закреплен персональный менеджер, обеспечивший застройщику получение всех необходимых согласований под ключ и в максимально сжатые сроки, благодаря чему разрешение на строительство объекта было получено с первого раза и без избыточных процедур.

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