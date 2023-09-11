Новый индустриальный парк заработал в Ленинском округе Подмосковья

В Ленинском городском округе заработал новый индустриальный парк «PNK парк МКАД-М4». Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Глава Мининвеста Подмосковья отметила, что площадь парка превышает 128 тысяч квадратных метров. Шестьдесят шесть процентов территории парка уже занял один резидент. Остальная часть доступна для размещения других резидентов.

«При полном заполнении в индустриальном парке будут созданы более тысячи новых рабочих мест», — сказала министр.

«PNK парк МКАД-М4» стал уже шестьдесят восьмым по счету индустриальным парком в Московской области. Его главная особенность — доступ крупнотоннажного транспорта на второй этаж с полноценной зоной разгрузки и погрузки. Всего комплекс состоит из трех этажей.

Как уточнили в пресс-службе областного Мининвеста, индустриальные парки — это удобные локации для размещения предприятий. Резиденты индустриальных парков за все время работы привлекли почти пятьсот миллиардов рублей инвестиций, а также создали шестьдесят шесть тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что инвестиции в основной капитал Московской области за первые шесть месяцев текущего года составили свыше 556,3 миллиарда рублей.