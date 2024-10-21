ЦБ объяснил, как оспорить оформленный мошенниками через Госуслуги кредит

Центральный банк России объяснил, как можно оспорить кредит, оформленный мошенниками от имени пострадавшего через портал «Госуслуги». Информация об этом есть в карточках, которые размещены в Telegram-канале ЦБ.

В первую очередь, ЦБ рекомендует запросить свою кредитную историю на платформе «Госуслуги». Если доступ к «Госуслугам» утрачен, существуют два способа для получения справки из ЦККИ.

Если известен код субъекта кредитной истории, то можно получить информацию через сайт Банка России.

Данный код можно найти в кредитном договоре либо уточнить у банка или микрофинансовой организации, у которой клиент брал кредит.

Если код неизвестен или кредит ранее не оформлялся, запрос можно сделать через любой банк, микрофинансовую организацию, кредитный кооператив, бюро кредитных историй, почтовую службу или нотариуса.

После получения информации о месте хранения кредитной истории следует запросить выписку.

Если в ней выявлен кредит или займ, который не был получен, необходимо обратиться в банк или МФО с заявлением о том, что договор был оформлен без ведома клиента и денежные средства не получены, как подчеркнули в ЦБ.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2024 года мошенники чаще всего действовали, выдавая себя за сотрудников банков, представителей государственных органов или операторов связи.

Также они предлагали способы заработка в интернете или инвестиции.