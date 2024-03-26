Новый кабельный завод планируют возвести в подмосковном Воскресенске

В Воскресенске при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) Подмосковья запустят современное производство кабельной продукции «Белтелекабель». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что общий объем инвестиции в проект составляет семьсот сорок миллионов рублей. Из них 150 млн рублей будут получены компанией от подмосковного ФРП в виде льготного займа по программе «Приобретение оборудования». Заемные средства планируется вложить в приобретение технологического оборудования, его монтаж и наладку.

Примечательно, что реализация данного проекта позволит создать на предприятии около 150 рабочих мест для местных жителей. Полноценный запуск завода ожидается в 3 квартале этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.